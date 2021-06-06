Serena Williams, Fransa Açık’a veda etti
Fransa Açık’ta 7 numaralı seribaşı Serena Williams, iki set sonunda Elene Rybakina’ya mağlup oldu.
Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvasında Serena Williams, turnuvaya 4. turda veda etti.
Williams, Elene Rybakina’ya 6-3 ve 7-5’lik iki set sonunda mağlup oldu. Toplamda 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Williams, Fransa Açık’ı 2002, 2013 ve 2015’te kazanmıştı.
Turnuvada çeyrek finale kalmayı başaran Elena Rybakina bir üst turda Anastasia Pavlyuchenkova ile karşılaşacak.
Pavlyuchenkova önceki turda Victoria Azarenka’yı 7-5, 6-3 ve 6-2’lik setlerle 2-1 mağlup etmişti.
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