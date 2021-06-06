Monica Puig, sakatlığı sebebiyle olimpiyatlara katılamayacak

Tek kadınlarda son olimpiyat şampiyonu Monica Puig, 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmayacağını açıkladı

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2021 Pazar, 19:40
Monica Puig, sakatlığı sebebiyle olimpiyatlara katılamayacak
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2016 Rio Olimpiyatları’nda teniste altın madalya kazanan Monica Puig, bu yılki oyunlarda yer alamayacak. Puig sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık bir hafta önce omzumdaki sakatlık sebebiyle ameliyat oldum ve şu anda bu durum beni çok zorluyor. Bu kararı almak benim için çok zordu ve sakatlığım sebebiyle Tokyo’da mücadele edemeyeceğim. Ekibim ve ben uzun vadeli düşünüyoruz. Kariyerimi mümkün olduğunca uzun yıllara yaymayı ve 2024 Paris Olimpiyatları’nda olmayı umuyorum.”

TARİHE GEÇMİŞTİ

2016 Rio Olimpiyatları’nda Porto Riko’yu temsil eden Puig, ülkesinde olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk sporcu olmuştu. Puig, finalde Angelique Kerber’i 6-4, 4-6, 6-1 mağlup etmişti.


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