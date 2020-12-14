Serenay Sarıkaya'nın tazminat davasını mahkeme reddetti
Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Ece Erken ve Bircan Bali’ye açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Sarıkaya’nın davasını reddetti.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz'ın ayrılması sonrası Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında ünlü sunucular Ece Erken ve Bircan Bali’nin “Defne Samyeli, Cem Yılmaz aşkını Serenay Sarıkaya bitirdi” sözleri üzerine Sarıkaya, harekete geçmişti.
MedyaTava’nın haberine göre Sarıkaya, sunuculara 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.
Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere Sarıkaya’nın davasını reddetti.
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