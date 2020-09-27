Sergen Yalçın: 4 gol yiyorsak bahanesi yok

27 Eylül 2020 Pazar, 19:30

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’a 4-1 mağlup oldu.

Konyaspor'un haklı bir galibiyet aldığını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Biçim açımızdan çok açıklanacak bir oyun yok. Ama ağır bir mağlubiyet aldık. Camia ve taraftarımızdan özür diliyorum. Bundan sonra bizim için daha zor olacak. Bunun altından kalkmamız gerekecek. Bu oyun ve skorun altından kalkmamız için çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekecek. Zor bir dönemden geçiriyoruz. Gerçekten de bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Sahaya baktığımızda oyunsal anlamda çok ciddi sıkıntılar var. Bunları çözmeye çalışacağım. Kolay olacağını çok düşünmüyorum ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sezonun başı olması bizim için bir avantaj ama tabi alınan skor ve oynanan oyunun çok bahane edilecek bir tarafı yok. Bunun altından kalkmak için çok daha fazla çalışmamız gerekecek. Belki herkesin aklı başına gelir. Özellikle oyuncu grubundan bahsediyorum. Herkes için talihsiz bir 90 dakika oldu. İnşallah bundan sonra bunları yaşamayız” ifadelerini kullandı.

Rio Ave maçının yorgunluğu nedeniyle mi, böyle bir mağlubiyet alındı sorusuna Yalçın, “Perşembe günü çocuklar ağır bir maç oynadılar. 120 dakika bir oyun oldu. Kolay değil, arka arkaya tempolu oynamak. Bu tür bahaneler üretmek istemiyorum. Perşembe günü oynamayıp bu maçta oynayan birçok oyuncu vardı. O yüzden çok da sahanın içine girmek istemiyorum. Sahanın içine girilecek bir durum söz konusu değil. Takımın teknik direktörü benim, sorumlusu da benim, oynanan oyunun da mağlubiyetinde sorumlusu benim. Biz bunu telafi etmek için elimizden geleni yapacağız. Bireysel olarak bakmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Takım olarak hiçbir şey yapmadık sahada. O yüzden işin o tarafına girmek istemiyorum. Alınan ağır mağlubiyetten üzgünüz. Camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyoruz. Alınmış bir mağlubiyetin sorumlusu da benim” şeklinde konuştu.