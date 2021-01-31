Sergen Yalçın-Abdullah Avcı derbisi!

31 Ocak 2021 Pazar, 10:22

Süper Lig 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Büyük maçta iki takımın formda golcüleri Larin ve Ekuban öne çıkan isimler. Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma 19.00'da başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

İki takımın oyuncuları arasında da öne çıkanlar bulunuyor. Deplasmanda oynayan Karadeniz ekibinde özellikle geçen sezon büyük bir çıkış yakalayan kaleci Uğurcan ve son haftalarda attıkları gollerle takımlarını taşıyan Ekuban, Djaniny ile Nwakaeme dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ta ise bu yıl kiralık olarak kadroya katılan Rachid Ghezzal,10 asist ile ligin asist kralı durumunda. Ligin ilk yarısında çift haneli gol sayısına ulaşan Aboubakar ile bu sezon büyük çıkış yakalayan Cyle Larin öne çıkan isimler arasında. Orta sahada ise takımın yıllardır bir numarası olan Atiba da kritik bir görev üstlenecek.

İki takımın, yıldız oyuncularından beklentiler olsa da büyük maçlara teknik direktörler ve sürpriz isimler damga vurabiliyor. Bu açıdan bakacak olursak daha önce Beşiktaş tecrübesi yaşayan Avcı'nın hayalindeki takımına karşı olduğunu söyleyebiliriz. Siyah-Beyazlı takım başında 239 gün kalan Abdullah Avcı, bütün eleştirilere karşın takımına pas oyununu adapte etmeye çalışmıştı. Avcı, Beşiktaş kariyerinde , 28 resmi maçta 14 yenilgi aldı. Avcı'nın siyah beyazlılarla Süper Lig kariyeriyse şöyle: 18 maç, 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi.

DERBİ YILDIZI SERGEN YALÇIN

Sergen Yalçın ise özellikle son iki haftada Avcı'nın hayalindeki Beşiktaş'ı sahaya çıkardı. Önce Karagümrük maçında 771 pasla rekor kırıldı. Başarılı pas oyunu Göztepe karşısında da sürdü.

Kaynak: Ajansspor



