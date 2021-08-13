Sergen Yalçın: "Böyle bir atmosferde oynamayı kim istemez?"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezona galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Michy Batshuayi'nin önümüzdeki hafta takıma katılacağını söyledi.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.
Karşılaşmada siyah-beyazlı takımın gollerini Nkoudou, Atiba ve Larin kaydetti.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, taraftarların tekrar stadyuma dönmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi, "Taraftarların olması bizi daha mutlu ediyor. Gönül isterdi şimdi futbol oynayalım. Artık saha kenarında duruyoruz. Böyle bir atmosferde oynamayı kim istemez? Biz artık seyirciyiz."
"BİLİYORUM BİRAZ GEÇ KALDIK"
Beşiktaş'ın forvet transferine ilişkin ise Sergen Yalçın, "İyi bir oyuncu almayı planlaıyoruz. Biliyorum biraz geç kaldık. Beklentiye cevap verecek oyuncu bulmak zor. Rachid ve Rosier’i almakta da zorlandık. Avrupa'dan iyi oyuncu almak gerçekten zor.
Bir aksilik olmazsa, Batshuayi önümüzdeki hafta burada olacak. Birkaç oyuncu daha transfer etmek istiyoruz. Biri stopere biri de merkez orta sahaya. Ekonomiye uygun oyuncular bulmak istiyoruz.
Alex geldi. İyi bir oyuncu ama altı yedi aydır oynamıyor fakat yine de iyi durumda. Milli maç arasından sonra iyi dönecektir. Sakatlık olmasın diye dikkatli olacağız. Oyuncularımızın tekrar sakatlanmasını istemiyoruz. Oyuncular bize uzun metrajlı lazım." ifadelerini kullandı.
"TAKIMA KATILACAK OYUNCULAR VAR"
Sergen Yalçın ayrıca şunları söyledi, "İlk periyotlar her zaman zor oluyor. Henüz hazırlık aşamasındayız. Katılan, geç katılan ve sakat olan oyuncularımız var. Hazır olduğumuzu söyleyemeyiz. İyi mücadele ettik, oynanan oyundan ziyade kazanılan üç puanın sevinci daha mutlu ediyor."
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