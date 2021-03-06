06 Mart 2021 Cumartesi, 20:49

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının 52'nci dakikasında sarı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın, cezalı duruma düştü. Tecrübeli adam gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında cezalı duruma düştü. Daha önce 3 sarı kartı bulunan Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçının 52'nci dakikasında meydana gelen bir pozisyon sonrasında hakem Mete Kalkavan'a itirazda bulununca sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli teknik adam bu kartla birlikte, 4'üncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.