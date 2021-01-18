Sergen Yalçın geldi böyle oldu; yenilmezler çağı!
Geçen sezonun ikinci devresinde takımın başına geçen Sergen Yalçın, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynanan 6 büyük maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti ve yenilmezliğini sürdürdü.
2020'de en çok galibiyet kazanan teknik adam olan Sergen Yalçın, 2021'in ilk derbisinde Galatasaray engelini de aşmayı başardı. Yalçın, Beşiktaş'taki derbi üstünlüğünü de sürdürdü. Geçen sezonun ikinci devresinde takımın başına geçen Sergen Yalçın, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynanan 6 büyük maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti ve yenilmezliğini sürdürdü. Beşiktaş 89 sezonundan bu yana ilk kez GAlatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u aynı devrede mağlup etti.
“SERGEN YALÇIN”
Soyunma odasında futbolcular, “Sergen Yalçın” tezahüratlarında bulundu. Bu durumdan dolayı çok duygulandığını belirten Yalçın'ın gözleri yaşardı.
TERİM’E KARŞI İLK GALİBİYET
Sergen Yalçın, Galatasaray ve Milli Takım'da bir dönem hocalığını yaptığı Fatih Terim'e karşı teknik adam olarak ilk kez kazandı. Terim'in 1 galibiyeti ve 3 beraberlikle hiç yenilgisi bulunmuyordu. Sergen Yalçın, ilk galibiyetine uzandı.
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