Sergen Yalçın, golün iptaline tepki gösterdi
VAR uyarısı sonrasında Larin’in topa elle müdahale ettiği belirtildi ve Hakem Cüneyt Çakır, gol kararını geçersiz saydı.
Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor’u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 29. dakikasında 2. golü bulurken, VAR uyarısı sonrasında bu gol iptal edildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, iptal kararına tepki gösterdi.
Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor’u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 22. dakikasında Larin’in golüyle 1-0 öne geçerken, siyah-beyazlılar dakikalar 29’u gösterdiğinde Cyle Larin’in ayağından bulduğu golle farkı 2’ye çıkardı. Ancak VAR uyarısı sonrasında Larin’in topa elle müdahale ettiği belirtildi ve Hakem Cüneyt Çakır, gol kararını geçersiz saydı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da, yedek kulübesinde kurmaylarıyla birlikte tabletten golün tekrarını izledi. Yalçın ve ekibi pozisyonun temiz olduğunu belirterek hakeme tepki gösterdi.
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