Sergen Yalçın istedi, yönetim fiyat sordu, gözler Mertens'te
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir takip ettiği Dries Mertens için yönetime rapor verdi.
Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir takım ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir takip ettiği Dries Mertens için yönetime rapor verdi.
Siyah-beyazlı takımın 8 önemli oyuncuya ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Yalçın’ın, Napoli’de geride kalan sezonda sadece 18 kez 11’de şans bulan Belçikalı yıldızın kiralanması ya da satın alınması konusunda kulübü ile temasa geçilmesini istediği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın dış transferinden sorumlusu yöneticisi Erdal Torunoğulları ise Avrupa Şampiyonası’nda Belçika Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan 34 yaşındaki yıldızı takip ettiklerini ve öncelikle oyuncunun gelmesi konusunda titiz bir çalışma içinde girdiklerini ifade etti.
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