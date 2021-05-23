Sergen Yalçın, ''Öncelik onlarda'' dedi, Beşiktaş içe döndü

23 Mayıs 2021 Pazar, 07:58

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, önceliğin kiralık oynayan Ghezzal, Rosier'e verilmesini istedi. Siyah - beyazlı taraftarlar, yıldız oyuncunun bonservisinin alınmasını beklerken, Ghezzal’ın eski takımı da devreye girdi.

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğu kıl payı kaçıran Monaco, Ghezzal’i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Monaco, Ghezzal’ın bonservisini elinde bulunduran Leicester City’e 14 milyon Avro’luk bir teklifle gitti.

2017-18 sezonunda Monaco'nun formasını giyen Ghezzal, 35 maça çıkıp 2 gol atmış ve 3 asist kaydetmişti.

Beşiktaş’ın satın alma opsiyonu bulunmayan Ghezzal için İngiliz ekibine 4 milyon Avro önerdiği öne sürülmüştü. Siyah - beyazlı yönetim yapacağı toplantının ardından Ghezzal transferinde bu tutar artacak.