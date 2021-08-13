Sergen Yalçın soyunma odasından döndü
Beşiktaş taraftarının Rizespor maçının ardından yaptığı tezahüratlar sonrasında Sergen Yalçın, soyunma odasından gelerek tribünleri selamladı.
Süper Lig’in açılış maçında Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup eden Beşiktaş’ta taraftarlar, Teknik Direktör Sergen Yalçın’a sevgi gösterilerinde bulundu.
Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor’u 3-0’lık net skorla geçerek lige kaldığı yerden devam ederken, 526 gün sonra da taraftarıyla buluştu.
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ve sonrasında Teknik Direktör Sergen Yalçın’a sevgi gösterilerinde bulundu. Maçın bitimiyle birlikte başarılı çalıştırıcı soyunma odasının yolunu tutarken, tribünler uzun süre ‘Sergen buraya’ tezahüratları yaptı.
Tribünlerin sevgi gösterileri sonrasında soyunma odasından çıkarak sahaya gelen Sergen Yalçın bütün tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamladı.
Video Haberler
- Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı
- Yangın tehlikesine karşı 700 bidon konuldu
- Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatına şiirli tepki
- Mecidiyeköy’de zincirleme kaza
- Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı
- Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı
- Korkuya neden oldu! O anlar kameraya kaydedildi
- Büyükada'da dikkat çeken görüntüler! Akın ettiler
- Türkiye’nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
- Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma
En Çok Okunan Haberler
- AKP ve MHP, 'Bu pazar seçim olsa' farkla kaybediyor!
- 13 ilde internet ve telefonlar kesilecek!
- ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil ne kadar ucuzlayacak?
- Oyuncu Sarp Apak'ı kızdıran video
- Korkunç açıklama: '329 kayıp var'
- Afgan Büyükelçi'den 'Türkiye' açıklaması
- Kirli ilişkiler ağının merkezindeki AKP'li isim
- AFAD uyardı: Bu akşama dikkat!
- Çok konuşulan iddiada mesaj ortaya çıktı!
- CHP'li vekilden gündeme oturacak iddia