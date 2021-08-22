Sergen Yalçın: "Yabancı kuralını doğru bulmuyorum"

22 Ağustos 2021 Pazar, 00:31

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep'le golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, bir puanın adaletli olduğunu belirtirken yabancı oyuncu kuralını eleştirdi.

Sergen Yalçın'ın maç sonunda yaptığı açıklamalar şöyle:

"İNSAN HAYATI HER ŞEYDEN DEĞERLİ"

"N'Sakala iyi, bir sorunu yok, hastanede. Yaşanmasını istemediğimiz olaylar. Oyuncularımız ve taraftarlarımız endişelendi. Camiamıza geçmiş olsun. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz. İnsan hayatı her şeyden değerli."

"BİRER PUAN ADALETLİ OLDU"

"Oyun ilk yarı istediğimiz gibi olmadı. İstediğimiz oyunu oturtamadık. Kenar oyuncularımızın top kaybetmeleri ve statik oynamaları etken oldu buna. İkinci yarıda o kötü anı yaşayana kadar iyiydik. Bu süreçte Gaziantep de golü bulabilirdi.

Antep bizim için hep sorundu. Geçen sene de burada kaybetmiştik. Birer puan adaletli gibi duruyor. Ön alandaki oyuncularımızdan yeterli katkı alamadık. Yeni yeni alışıyoruz. Beklenen performans yok gibi gözükse de toparlanıyoruz."

"ÇOK DOĞRU BULMUYORUM KURALI"

"İki oyuncu daha alma planımız var. Yönetimimiz çalışıyor. İyi bir Türk oyuncuya daha ihtiyacımız var. Her seferinde yabancı kuralından dolayı 2-3 oyuncu mu değiştireceğiz? Dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir kural var mı? Madem oynatmaya izin vermeyeceksiniz niye aldırıyorsunuz? Çok doğru bulmuyorum bu kuralı."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE SAĞLAM GİTMEMİZ GEREKİYOR"

"Oyun kurgusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Hazırlıklar devam ediyor. Aramıza yeni katılan oyuncuları da dahil edip maksimum seviyede olmamız gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi başlayacak. Oraya çok daha sağlam gitmemiz gerekiyor. Umarım bu dönemi iyi geçiririz."