Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Aboubakar cevabı
Oyundan alınırken tepki gösteren Aboubakar'la ilgili olarak da konuşan Sergen Yalçın, "Bİreysel olarak oyuncuların keyfi isteklerine göre kadro yapamayız"dedi.
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Kazanılan 3 puanla yolumuza emin adımlarla gittiğimizi bir kez daha gösterdik." dedi
Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Oyundan alınırken tepki gösteren Aboubakar'la ilgili olarak da konuşan Sergen Yalçın, "Bİreysel olarak oyuncuların keyfi isteklerine göre kadro yapamayız. Biz takım oyununu düşünmek zorundayız. Gidişata göre kim katkı verecekse o oynar. Oyuncular tepki verebilir, anlarız, aşırı olmadığı sürece sorun yok" dedi.
Yeni Malatyaspor deplasmanın oldukça zor bir deplasman olduğuna dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:
"Kendi sahasında bir oyun anlayışı olan bir takım. Buradan kolay galibiyet çıkarmak biraz zor. 1-0'lık galibiyet bizim için çok önemliydi. Zor bir deplasmanda puan almak bizim için önemli. Öncelikle oyuncularımı tebrik ederim, iyi mücadele ettiler. İkinci yarı özellikle Gökhan Töre girdikten sonra önemli fırsatlar yakaladık. Skor farklı hale gelebilirdi. Fazla maç oynuyoruz. 3 günde bir maç oynuyoruz kolay değil. Kazanılan 3 puanla yolumuza emin adımlarla gittiğimizi bir kez daha gösterdik. İnşallah oyunlar ve skorlar böyle devam eder."
Sergen Yalçın, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda önemli maçların oynanacağı haftaya gireceklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Bu haftayı geçebilirsek öteki hafta çok önemli maçlar var. Bizim için belki de ligin en önemli haftası olacak öteki hafta. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarımız var. Bu hafta ligin bizim için en önemli haftası. Belki de kaderimizin belli olacağı hafta. Türkiye Kupası'nda hedefe çıkabileceğimiz, ligde pozisyonumuzun belli olacağı çok değerli bir hafta. Ondan sonra milli maç arasına gireceğiz."
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