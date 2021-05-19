Sergen Yalçın'ın Süper Lig'de yenmediği takım kalmadı!
Beşiktaş, son olarak Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u yendi ve bu sezon ligde yer alan bütün takımları en az bir kere yenmiş oldu.
Süper Lig'in 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş, son olarak Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u yendi ve bu sezon ligde yer alan bütün takımları en az bir kere yenmiş oldu.
ANTALYASPOR KALMIŞTI
Daha önce Süper Lig'de Antalyaspor dışında her takımdan en az bir maçta 3 puan almayı başaran Sergen Yalçın ve öğrencileri, kupa finalinde de Antalyaspor'u devirerek hem Türkiye Kupası'nı kazandı hem de ligde bu sezon yenmediği takım bırakmadı.
Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadığı iki maçta da 1-1 berabere kalmıştı.
HANGİ TAKIMI KAÇ KEZ YENDİ?
Trabzonspor (1 kere)
Konyaspor (1 kere)
Gençlerbirliği (1 kere)
Denizlispor (2 kere)
Yeni Malatyaspor (2 kere)
Gaziantep FK (1 kere)
Başakşehir (2 kere)
Fenerbahçe (1 kere)
Kasımpaşa (1 kere)
Alanyaspor (1 kere)
Erzurumspor (1 kere)
Ankaragücü (1 kere)
Sivasspor (1 kere)
Kayserispor (2 kere)
Çaykur Rizespor (1 kere)
Hatayspor (1 kere)
Galatasaray (1 kere)
Fatih Karagümrük (1 kere)
Göztepe (2 kere)
Antalyaspor (1 kere)*
* Türkiye Kupası'nda.
Kaynak: AJansspor
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