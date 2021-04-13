Sergio Ramos'un koronavirüs testi pozitif çıktı

13 Nisan 2021 Salı, 12:22

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid'de takımdaki koronavirüs sayısı ikiye yükseldi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sergio Ramos'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. İspanyol stoper yaklaşık bir aydır sakatlığı sebebiyle forma giyemiyordu. Geçtiğimiz hafta takımın bir diğer stoperi Raphael Varane'ın da testi pozitif çıkmıştı.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİNDE 5 EKSİK

Yarın Anfield'da Liverpool'a konuk olacak Real Madrid'de 5 eksik bulunuyor. Sergio Ramos'a ek olarak koronavirüs tedavisi devam eden Raphael Varane karşılaşmada forma giyemeyecek. İki ismin haricinde sakatlıkları devam eden Eden Hazard, Lucas Vazquez, Daniel Carvajal sahada yer alamayacak.