Seri kadro dışı kaldı
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın formasını giyen Jean Micheal Seri Fulham'da kadro dışı kaldı.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray’da geçiren Jean Michael Seri, sezon sonu Fulham’a dönmüş, sarı - kırmızılı takımın yıldız orta sahayı yeniden transfer etme çabaları ise sonuç vermemişti.
Londra ekibi bu sezon Premier Lig'de forma giyecek 25 kişilik kadrosunu duyururken, 29 yaşındaki futbolcuya lisans çıkarmadı.
TERİM SERİ'Yİ İSTEMİŞTİ
Fildişi Sahilli orta saha, kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’da geçtiğimiz sezon 37 maçta süre alırken 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sarı- kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Seri’nin yeniden kiralanmasını istemiş ancak çalışmalar sonuç vermemişti.
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