Serik Kaymakamlığı: Aşı olmayanlar otellerde çalıştırılmayacak

25 Haziran 2021 Cuma, 18:09

Serik Kaymakamlığı tarafından, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'ne (BETUYAB) gönderilen yazıda, sürecin otel yönetimleri tarafından titizlikle takip edilmesi ve gereğinin yapılması istenildi.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu imzasıyla gönderilen yazı şöyle:

"Yeni varyantların da etkisiyle tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid19) salgınının yayılmasını engellemek ve turizm faaliyetleri üzerine olumsuz etkisini önlemek amacıyla ilçemizde bulunan tüm otellerde Covid-19 aşısı yapılmamış olan kişilerin çalıştırılmaması ve otellere yeni alınacak personellerin Covid-19 aşısı yapılmadan işe başlatılmaması büyük önem arz etmekte olup, sürecin otel yönetimleri tarafından titizlikle takip edilerek gereğinin yapılması gerekmektedir"