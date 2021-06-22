Tartışma yaratacak karar: Aşı olmayana iş yok!

22 Haziran 2021 Salı, 13:38

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Gerçek şu ki, ayrımcılık kaçınılmaz olarak başlayacak. Aşısı veya bağışıklığı olmayan insanlar her yerde çalışamayacak. Bu mümkün değil. Çevrelerindekiler için bir tehdit oluşturacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yetkililerin yeni vakalardaki artışı durdurmak için düzenli olarak yeniden aşılama fikrini desteklemeye başlamasıyla ülkenin bazı bölgelerindeki koronavirüs durumunun daha da kötüleştiği konusunda uyardı.

Rusya, Şubat ayından bu yana son 24 saat içinde 546 kişinin koronavirüs kaynaklı yaşamını yitirmesi ile günlük en yüksek ölüm sayısına ulaştı. Yetkililer, 16 bin 715 olan yeni vaka sayısının Delta varyantı kaynaklı olduğunu söyledi.