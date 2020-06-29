Serik'teki '500 bin liralık rüşvet' iddiasına suç duyurusu

29 Haziran 2020 Pazartesi, 15:41

Antalya Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un katıldığı toplantıda Kadriye ve Belek Beach Parklarıyla ilgili sorunu gündeme getirdiğini ve bakanların kendisine “İşletme sahiplerinden 500 bin lira alındı” dediğini açıklamıştı. Aputkan bakanları ‘önceki başkanın rüşvet aldığını bilmesine rağmen sessiz kalmakla’ suçlamış ve İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş istemişti.

Olayın üzerinden 48 gün geçti ancak henüz soruşturma açılmadı. CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir ve CHP Antalya Milletvekilleri Rafet Zeybek, Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Aydın Özer, Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundular.

CHP’li Rafet Zeybek 27 yıl Cumhuriyet Savcılığı yaptığını hatırlatarak, “Bu rüşvet olayının üstünün asla örtülmemesini istiyoruz. Kimler yaptıysa ortaya çıkarılmalıdır” dedi.

Suç duyurusu dilekçesinde de olaya ilişkin soruşturma açılıp açılmadığının duyurulmadığı kaydedilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığı resen bir soruşturma açmamış ise bu dilekçeyi şikayet dilekçesi olarak kabulü ile sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" denildi.