Serik’teki rüşvet iddiasında yeni gelişme

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:01

“500 bin liralık rüşvet” iddiasının olduğu Serik Belediyesi’nin Temmuz ayı Belediye Meclis toplantısında Belek ve Kadriye’deki halkın kullandığı günübirlik alanlarının durumu gündeme geldi. Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Karaca, Turizm Bakanlığı’nın bu alanların tahsisini "Amacı dışında kullanılıyor" diyerek 2013 yılında iptal ettiğini ancak 2018 yılında Belediye’ye 1 milyon 60 bin 717 lira karşılığında yeniden tahsis teklifinde bulunduğunu hatırlattı. Karaca bu teklifi Bakanlığın eski Başkan Mustafa Çalık döneminde 3 kez, mevcut Başkan Enver Aputkan döneminde 1 kez yenilediğini ancak Belediyenin bu parayı yatırmadığını söyleyerek, “Neden bu parayı yatırmadınız?” diye sordu.

Karaca’nın sorusunu yanıtlayan Aputkan ise “O bahsettiğiniz 1 milyon küsür dahil göreve geldikten sonra, işte avukatımız, arkadaşımız mali hizmetler müdürü. Ne yapın, yapın ilk hesapta biz. Eğer mesele para meselesi olsaydı, 1 milyon 200 değil 5 milyonda olsa. Olay para yatırmayla çözülebilecek bir olay olsaydı, bu meseleyi Serik Belediyesi çözeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Aputkan’ın kendi sorusuna net yanıt vermediğine dikkat çeken Karaca, yaptığı değerlendirmede “Madem konu para mevzu değil. Asıl mevzu nedir? Turizm Bakanı’nın sahillerin yanında oteli var. Asıl mesele bu olmasın?” dedi.

Ayrıca Başkan Aputkan, 24 Haziran günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesi sosyal medya hesabından paylaştı. Bu görüşmeye ilişkin Karaca, “Bakanlarla olan toplantıyı kamuoyunda paylaşmasından sonra görevden alınacağı konuşuluyordu. O yüzden görüşmüş olabilirler” diye yorumladı.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, 5 Temmuz günü Manavgat'ta bir otelde düzenlenen "Ulualan Golf Otelleri Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı"nda günübirlik alanlara ilişkin "Bu sene iki tane Serik'te, Belek ve Kadriye bölgesinde beş yıldızlı, büyük kapasiteli ücretsiz halk plajları hizmete giriyor, onları da bu ay içinde hizmete alıyoruz" demişti.

NE OLMUŞTU?

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, sosyal medya hesabından 5 Mayıs günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, AKP’li ve MHP’li milletvekillerinin olduğu toplantıda Belek ve Kadriye’deki halkın kullandığı günübirlik alanlarla ilgili “500 bin liralık rüşvet” iddiasını gündeme getirmişti. Aputkan, şu ifadeleri kullanmıştı: “Serik Belediyesi tarafından Günübirlik Alanda bulunan işletme sahibinden 500 bin lira para alındığını belirtmesi üzerine, ben söz alarak 13 aylık belediye başkanıyım diye söze başlayınca Dışişleri Bakanı, 'Başkan olay sizinle ilgili değil daha önceki döneme ait bir olaydır' dedi.”

Aputkan kendisinden önceki Belediye Başkanı Ramazan Çalık’ı işaret ederken, Çalık’tan yanıt gecikmemişti. Çalık daha önce de kendisine” FETÖ kumpası” kurulduğunu belirterek, “Ucuz ve basit oyunlar bunlar. Akıbeti daha önce bana kurulan aynen FETÖ kumpası gibi olur” demişti.

Söz konusu günübirlik alanların hemen yanından Bakan Ersoy’un ve Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün otelleri var.