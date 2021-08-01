Serinlemek için baraj gölüne giren gençten haber alınamıyor
Denizli’de arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için baraj gölüne giren kişiden haber alınamıyor.
Denizli’nin Güney ilçesi Cindere Baraj Gölüne arkadaşlarıyla birlikte giden Halil İbrahim Gökmen (33) serinlemek için suya girdi.
Arkadaşlarıyla birlikte girdiği gölette kaybolan Gökmen’in arkadaşları
aramalarına rağmen haber alamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye
jandarma, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gökmen’e arama
çalışmaları Cindere baraj göleti içerisinde devam ediyor.
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