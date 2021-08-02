Sertap Erener, konser gelirinin tamamını fidan olarak bağışladı

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

İyidir bazen acıları toplu yaşamak, aynı hüznü duymak, aynı şarkıyı aynı duygularla söylemek... Sanat zaten ses olmak değil midir sesi duyulmayana...

Sertab Erener, önceki gün Vadi İstanbul’da konser verdi. Bu sefer farklıydı.

Uzun süredir konser veremeyen sanatçılar ve uzun süredir konsere gidemeyen bizler buluşmanın sevinci, ama çıkan yangınların acısı içindeydik.

Konsere başlamadan önce ülkemizde çıkan yangınlardan dolayı ne kadar üzgün olduğunu dile getirdi sanatçı, bugün konser vermeli mi diye çok düşündüğünün altını çizen Erener, “Sonunda siz gelecektiniz ve çok önemli, çok değerli bir amacı var hep birlikte burada olmamızın, acımız sonsuz, o yüzden iyi ki geldiniz ve iyi ki burada birlikte paylaşıyoruz ve elimizden geldiğince umarım bir şeyleri sararız ve tekrardan yaşatırız” dedi. Konuşmanın sonunda ise konserin tüm gelirini fidan olarak bağışladığını söyledi Erener.

Siz bu yazıyı yarın gazetemizin kültür sayfasında okuyacaksınız. Ben bu yazıyı yazarken Erener’in konser gününde sahnede ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Ölen o çaresiz canlıların acısını en derinden hissediyorum, boğuluyor gibi oluyorum ama birileri sanat yapmalı ve birileri de yazmalı. Yani ne olursa olsun yaptığımız işten vazgeçmemeliyiz.

Vazgeçmemizi istiyorlar, hatta çekip gitmemizi ama o kadar kolay değil. Bunu o koca yürekli aydınlarımızda, o koca yürekli, duyarlı sanatçılarımızda görüyoruz.

Burdayız, bugün konserde, yarın tiyatro da...

‘İNSAN O KADAR KİBİRLİ Kİ...’

Erener, konser boyunca şarkı aralarını konuşmaya ayırdı.

Sanatçı, “Üç gündür orman yangınlarının devam ettiği yerler var. Onlar için kaybettiğimiz bütün canlarımız için, spikerler bazen büyük hata yapabiliyorlar çok şükür can kaybımız yok diyorlar, hepsi can onların. İnsan o kadar kibirli ki insan ölmeyince başka bir şey ölmüyor zannediyorlar ama hayır öyle değil, dünya ölüyor. Şimdi bütün kaybettiğimiz canlarımız için hep birlikte saygı duruşunda bulunur musunuz lütfen” dedi.

Şarkılarla inleyen tüm açık hava daki dinleyiciler ayaktaydı ve çıt çıkmadı.

PANDEMİDE YENİ ALBÜM

Geçen yıl pandemide yeni albüm çıkaran Erener, bu süreci ise şöyle anlatıyor: “Albüm çalışmalarına pandemi öncesi başlamıştık. Sonra tek tek albümün kahramanları evlerine kapandı. Biz Emre ile birlikte kaldık ve dedik ki her şeye rağmen bitirelim bu albümü ve çıkaralım çünkü yarısına geldik zaten. Durmak olmaz, albümün adı ‘Ben Yaşarım’. Geçen yıldan bu yana albümden şarkılar biliyor musunuz, dinlediniz mi? Kaç kişi dinledi, ne oldu, bilmiyorum. Çünkü yeni yaptığın bir albümü en iyi konserlerde görüyorsun, hangi şarkı sevildi, hangi şarkı daha çok dinlendi. Bunu test etme imkanına erişemedim. Bu yılın yaz başında işte bir kaç konser verdik, veriyoruz her şey yolunda gider ve hayatımız geri gelir diye umuyoruz.”

Son çalışması yeni albümü ise “Her Dem Yeşil”den de parçalar seslendiren sanatçı, “Bu şarkıları bilmeyen yeni nesilde bu şarkıları sevecekler, yeni versiyonlarıyla yeniden canlanacak çünkü Her Dem Yeşil” diye seslendi ve bu albümden “Sakin Ol”un yeni versiyonunu söyledi.

GENÇ MÜZİSYENE DESTEK...

Sertab Erener, genç müzisyen adaylarının önünü açmak isteyen bir sanatçı. Bu konserde size bir sürprizim var dedi ve genç şarkıcı Selin Geçit’i sahneye davet etti.

Erener, “Instagram ve sosyal medyayı çok kullanmıyorum ama YouTbe da önüme çıkan ışıklı insanlar oluyor. Onlara kendimi kaptırıyorum. Onlardan biri Selin, o ışık yani, inanılmaz yetenekli, olağanüstü bir şarkıcı, bir yıldır birbirimizi takip ediyoruz, ama hiç görüşmedik, müziğe âşık biri, içinden müzik taşıyor” dedi.

Erener ve Geçit birlikte şarkı söyledi, sonrasında sahneyi bir şarkılık Geçit’e bıraktı Erener ve Geçit’ten Adel’in bir şarkısını dinledik.

Heyecanına biraz yenik düşen genç şarkıcı Geçit’in önünde uzun bir yol var, yolu açık olsun.