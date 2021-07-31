Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti
Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe çıkan yangınların ardından, binlerce kişi ormanların yeniden ağaçlandırılması için Tema Vakfı'na fidan bağışı yapmaya başladı. Konuya ilişkin paylaşım yapan oyuncu Burcu Biricik, Instagram hesabından "Fidan bağışı yapmayın. Yangın sonrası evlerinden olan insanların yardıma ihtiyacı var" dedi.
Antalya Manavgat yangını ile başlayan Bodrum, Marmaris, Fethiye, Didim
gibi Güney Ege kıyılarını saran orman yangınları Akdeniz'de de pek çok kritik
noktadaki orman ve ilçelerde ciddi zararlar meydana geldi.
Peş peşe gelen yangın haberlerinin ardından ülkenin dört bir
yanındaki yurttaşlar, yanan ormanları yeniden ağaçlandırmak için Tema Vakfı'na
bağış yapmaya başladı. Ünlü isimler de konser ve gösterilerinden kazanacağı
gelirleri derneğe bağışladı.
BURCU BİRİCİK DE YARDIM ÇAĞRISI YAPTI
Tema Vakfı'nın başlattığı fidan kampanyası sosyal medyada
gündem olurken binlerce fidan parası toplandı. Camdaki Kız dizisinin başrol
oyuncusu Burcu Biricik ise derneklere bağış yapmanın yanı sıra evlerinden olan
vatandaşlara kalacak yer ayarlanması için yardım toplanması gerektiğini
söyledi.
"YARDIMLAR FİDANA DEĞİL EVLERİNDEN OLAN İNSANLARA
YAPILSIN"
Instagram hesabından "Bakın arkadaşlar Tema da dahil olmak üzere herhangi bir fidan bağışı kampanyası gerçekten anlamsız... Lütfen enerjinizi bunları paylaşmaya değil, bölgede yanan evlerin sahiplerine, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya harcayın.Ormanlar yeniden fidan dikerek korunamaz. O alanın kendini onarmasını bekleyeceğiz" diyen kişinin paylaşımını kendi hesabından paylaşan Biricik "Herkesin artık cebinden çıkabilecek son 3-5 liralık yardım fidana değil de yangın sonrası evlerinden olan insanların ihtiyaçları için mi kullanılsa acaba" dedi.
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