Sertel: İzmir’de 7 günde 210 vatandaşımız hayatını kaybetti
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir'de son bir haftada koronavirüs kaynaklı ölümleri gün gün açıklayarak, “11-17 Kasım tarihleri arasındaki yedi günlük sürede sadece İzmir’de 210 vatandaşımız bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Sağlık Bakanı ve AKP iktidarı ısrarla halkımıza yalan söylemeye devam etmektedir” dedi.
Hükümetin rakamlarla oynayarak halka yalan söylemeyi alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Sertel, büyükten küçüğe kimsenin verilen rakamlara inanmadığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki virüs kaynaklı ölümleri açıkladığını hatırlatan Sertel, İzmirle ilgili şu rakamları verdi:
“Bulaşıcı hastalıktan yani koronavirüs nedeniyle 11 – 17 Kasım tarihlerinde 210 vatandaşımızın hayatını kaybettiği gerçeğini üzülerek öğrendim. 11 Kasım Çarşamba 19, 12 Kasım Perşembe 34, 13 Kasım Cuma 26, 14 Kasım Cumartesi 23, 15 Kasım Pazar 36, 16 Kasım Pazar 21 ve 17 Kasım Pazartesi günü 51 vatandaşımız bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 17 Kasım günü Türkiye genelinde açıklanan vefat sayısı 103. Aynı gün İzmir’de bulaşıcı hastalıktan vefat eden kişi sayısı ise 51. Yani o rakam doğruysa ölümlerin yarısı İzmir’de olmuş demektir. Ankara’da, İstanbul’da ve diğer büyükşehirlerde yok denecek kadar az ölüm olmuştur. Sayın Bakan buna inanıyor mu? Halkımız inanmıyor. Yine İzmir’de yapılan testlerde pozitif çıkma oranı yüzde 30’lara yükselmiştir. Türkiye genelinde açıklanan hasta sayısına ve ölümlere baktığımızda açıklanan rakamların halkı aldatmacadan ibaret olduğunu net olarak görüyoruz. Virüsün yayılma hızı ve ölüm oranı gittikçe artmaktadır. İki gün önce alınan ve toplumun kafasını iyice karıştıran kısıtlama kararları da önlem olmaktan çok uzaktır. Mark Twain ‘Rakamlar yalan söylemez ama insanlar rakamlarla yalan söyler” diye güzel bir sözü var. Türkiye’de yaşadığımız tam olarak budur. Halkını aldatan kendini altadır.”
CHP'li Sertel'in paylaştığı tablo:
TARİH
TÜRKİYE GENELİ ÖLÜM SAYISI
İZMİR’DEKİ ÖLÜM SAYISI
11 Kasım 2020
86
19
12 Kasım 2020
88
34
13 Kasım 2020
93
26
14 Kasım 2020
92
23
15 Kasım 2020
89
36
16 Kasım 2020
94
21
17 Kasım 2020
103
51
Toplam: 645 Toplam: 210
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- Son ankette ittifakların oy oranı belli oldu
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- CHP liderinden Çakıcı'ya suç duyurusu
- Fahrettin Koca 3 ili örnek gösterip uyardı
- Babacan, hakkındaki 'Gezi' iddialarına yanıt verdi
- İYİ Parti'li vekiller oy oranlarını açıkladı
Video Haberler
- Madenciler patronun kaçak kömür kamyonunu yakalattı
- İkinci kez cam filmle yakalanan sürücüden ilginç savunma
- Avrasya Araştırma'dan Çakıcı tepkisi
- AKP'li Mehmet Metiner, Alaattin Çakıcı’yı savundu
- Karadeniz Bölgesi’nin CHP’li başkanlarından sert tepki
- Delil olarak sunuldu! Azerbaycanlı modele darp anı
- Tilkilerle olan arkadaşlığı büyük ilgi gördü
- İstanbul'da panik anları! Cep telefonuyla kaydedildi
- Tüm uyarıları hiçe saydı! Yasak üstüne yasak çiğnedi
- Domuzun köpeklerle yemek kavgası kameraya yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- Son ankette ittifakların oy oranı belli oldu
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- CHP liderinden Çakıcı'ya suç duyurusu
- Fahrettin Koca 3 ili örnek gösterip uyardı
- Babacan, hakkındaki 'Gezi' iddialarına yanıt verdi
- İYİ Parti'li vekiller oy oranlarını açıkladı