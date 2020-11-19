Sertel: İzmir’de 7 günde 210 vatandaşımız hayatını kaybetti

19 Kasım 2020 Perşembe, 09:56

Hükümetin rakamlarla oynayarak halka yalan söylemeyi alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Sertel, büyükten küçüğe kimsenin verilen rakamlara inanmadığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki virüs kaynaklı ölümleri açıkladığını hatırlatan Sertel, İzmirle ilgili şu rakamları verdi:

“Bulaşıcı hastalıktan yani koronavirüs nedeniyle 11 – 17 Kasım tarihlerinde 210 vatandaşımızın hayatını kaybettiği gerçeğini üzülerek öğrendim. 11 Kasım Çarşamba 19, 12 Kasım Perşembe 34, 13 Kasım Cuma 26, 14 Kasım Cumartesi 23, 15 Kasım Pazar 36, 16 Kasım Pazar 21 ve 17 Kasım Pazartesi günü 51 vatandaşımız bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 17 Kasım günü Türkiye genelinde açıklanan vefat sayısı 103. Aynı gün İzmir’de bulaşıcı hastalıktan vefat eden kişi sayısı ise 51. Yani o rakam doğruysa ölümlerin yarısı İzmir’de olmuş demektir. Ankara’da, İstanbul’da ve diğer büyükşehirlerde yok denecek kadar az ölüm olmuştur. Sayın Bakan buna inanıyor mu? Halkımız inanmıyor. Yine İzmir’de yapılan testlerde pozitif çıkma oranı yüzde 30’lara yükselmiştir. Türkiye genelinde açıklanan hasta sayısına ve ölümlere baktığımızda açıklanan rakamların halkı aldatmacadan ibaret olduğunu net olarak görüyoruz. Virüsün yayılma hızı ve ölüm oranı gittikçe artmaktadır. İki gün önce alınan ve toplumun kafasını iyice karıştıran kısıtlama kararları da önlem olmaktan çok uzaktır. Mark Twain ‘Rakamlar yalan söylemez ama insanlar rakamlarla yalan söyler” diye güzel bir sözü var. Türkiye’de yaşadığımız tam olarak budur. Halkını aldatan kendini altadır.”

CHP'li Sertel'in paylaştığı tablo:

TARİH TÜRKİYE GENELİ ÖLÜM SAYISI İZMİR’DEKİ ÖLÜM SAYISI 11 Kasım 2020 86 19 12 Kasım 2020 88 34 13 Kasım 2020 93 26 14 Kasım 2020 92 23 15 Kasım 2020 89 36 16 Kasım 2020 94 21 17 Kasım 2020 103 51

Toplam: 645 Toplam: 210



