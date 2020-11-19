Sesli Okuma Günü’nün programı açıklandı
OKUYAY Platformu (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) tarafından yürütülen Sesli Okuma Günü Projesi’nin bu yıl ilk kez kutlayacağı ve Instagram hesabından yayımlayacağı 20 Kasım Sesli Okuma Günü’nün programı açıklandı.
20 Kasım Cuma günü saat 10.00’da başlayarak gün boyu devam edecek olan Sesli Okuma Günü’nde, yazarlar Mine Söğüt, Aslı Tohumcu, Aytül Akal, Tülin Kozikoğlu, Ayşegül Dede ve Özge Lokmanhekim her yaştan okur için sesli okumalar yapacaklar.
Okurlar, OKUYAY Platformu’nun sosyal medya hesaplarını takip edip, sesli okuma yaparak destek olmak için projenin internet sitesinden başvuru yapılabiliyor.
Herkesin, etrafındaki çocuklara sesli kitap okumasını teşvik eden proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri OKUYAY ekibine ulaştırmak isteyenlerin ise, sosyal medyada #sesliokumagünü etiketini kullanması gerekiyor.
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