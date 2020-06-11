Sevgilisinin boğarak öldürdüğü kadının ön raporuna 'kalp krizi' yazıldı

11 Haziran 2020 Perşembe, 13:54

Adana’da görev yapan resim öğretmeni Cem Yılmaz (43), Antalya’daki evinde cansız bedeni bulunan ve ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçirilen sevgilisi Gülsüm Taç’ı (46), boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Ancak Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda hazırlanan ön raporda, Gülsüm Taç'ın kalp krizinden öldüğü yazıldı. Cinayeti gizlemek için Taç'ın boynundaki morluklara fondöten sürdüğünü itiraf eden Cem Yılmaz, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

ÖLÜMÜ KAYITLARA 'KALP KRİZİ' OLARAK GEÇMİŞ!

24 Mayıs'ta Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde özel bir şirkette çalışan Gülsüm Taç’tan haber alamayan iş arkadaşları, polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, Taç’ın mutfakta cansız bedenini buldu.

Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda hazırlanan ön raporda, herhangi bir darp izi olmadığı, Taç'ın kalp krizinden ölmüş olabileceği bildirildi. Ön raporda kesin ölüm nedeninin otopsi ile ortaya çıkacağı ifadesi yer aldı.

27 Mayıs günü resim öğretmeni Cem Yılmaz, Adana’da polis merkezine giderek, Gülsüm Taç ile sevgili olduklarını ve 22 Mayıs'ta Gülsüm Taç'ı sabah uyandığında yerde hareketsiz yatarken gördüğünü, korktuğu için de kimseye söylemeden Adana’ya geldiği yönünde ifade verdi. Yılmaz hakkında ‘yardım ve olayı bildirmeme yükümlülüğünü yerine getirmediği’ gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

28 Mayıs günü ise Yılmaz, polis merkezini telefonla arayarak, Gülsüm Taç’ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti ve intihar edeceğini söyledi. Polis ekipleri, intihar teşebbüsünde bulunan Yılmaz'ı hastanaye kaldırdı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Yılmaz sorgusunda, cinayeti itiraf etti. Taç'ı "Adana'ya dönmesine izin vermediği" gerekçesiyle öldürdüğünü söyleyen katil zanlısı Yılmaz, Gülsüm Taç'ı boğarak öldürdüğünü ve boğazındaki morlukları fondötenle kapattığı yönünde ifade verdi. Adana'dan Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edilen Cem Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.