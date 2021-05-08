Sevgilisinin 'uçak kapattığı' magazin figürü Şeyma Subaşı: "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum"

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:11

Magazin figürü Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da Bali'ye tatile gitmişti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, ülkeden ayrılmak için özel jet bulamayınca Alsaloussi, uçak kapatmıştı.



Alsaloussi'nin bu jestini takipçileriyle paylaşan Subaşı, "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" ifadelerini kullanmıştı. Şeyma Subaşı'na yapılan bu jest sosyal medyada gündem olurken, ünlü isim kısa sürede Twitter'da çok konuşulanlar arasına girmişti.



Hakkında çok sayıda tweet atılan Şeyma Subaşı, kendisine gelen eleştirilere Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla yanıt verdi. Sevgilisi ile birlikte çekilen karesini paylaşan Subaşı, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın" şeklinde konuştu.



Geçtiğimiz günlerde Miami’den Türkiye’ye geçen Şeyma Subaşı’yı, kendisini yalnız bırakmayan sevgilisi Mohammed Al Saloussi'u ailesiyle tanıştırmıştı. Mısırlı iş insanına annesinin yaptığı Türk yemeklerini tattıran fenomen, Alsaloussi'nin kahvesine tuz atıyormuş gibi yaptığı kareye, "Ona bunu yapmadım" notunu düşmüştü.