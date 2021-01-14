Yayıncı ve sunucu Sevim Gözay yaşamını yitirdi

14 Ocak 2021 Perşembe, 13:01

Kültür, yaşam ve medya alanlarında içerik üreten; birçok kanalda yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yapan 48 yaşındaki Sevim Gözay, bu sabah saat 07.30’da İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

"Popüler” isimli programı hazırlayıp sunan Gözay, lenf kanseri tedavisi görüyordu.

Gözay'ın hayatını kaybetmesinin ardından birçok sanatçı ve yazar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak üzüntülerini dile getirdi;

Yekta Kopan:

Çok ama çok üzgünüm. Diyecek söz de yok, Sevim’e veda edecek cesaret de... Hepimizin başı sağ olsun. #sevimgözay

Çok ama çok üzgünüm. Diyecek söz de yok, Sevim’e veda edecek cesaret de... Hepimizin başı sağ olsun. #sevimgözay — Yekta Kopan (@yektakopan) January 14, 2021

Doğa Rutkay:

Çok üzüldüm...Zarif tatlı bir insandı..Mekanı cennet olsun #SevimGözay

Çok üzüldüm...Zarif tatlı bir insandı..

Mekanı cennet olsun ????????#SevimGözay https://t.co/qXK0fyMC6f — Doğa Rutkay (@Doarutkay) January 14, 2021





Aylin Aslım:

"Ah Sevim, ah güzel Sevim! Müstesna insan, kendini hiç ortalara atmadan yaşamış, çalışkan, emekçi. Hiç yan yana koyamam seninle ölümü göçmen kızı. Koyamam. #SevimGözay"

Ah Sevim, ah güzel Sevim! Müstesna insan, kendini hiç ortalara atmadan yaşamış, çalışkan, emekçi. Hiç yan yana koyamam seninle ölümü göçmen kızı. Koyamam. #SevimGözay pic.twitter.com/4JQ2qBdH2K — aylin aslım (@AylinAsLIM) January 14, 2021

Rahşan Gülşan:

Canımız Sevim Gözay’ımızı kaybetmişiz. Çok çok çok üzüldum. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun arkadaşım. Çok erken oldu! @SevimGozay #sevimgözay

Canımız Sevim Gözay’ımızı kaybetmişiz. Çok çok çok üzüldum. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun arkadaşım. Çok erken oldu! ???????? @SevimGozay #sevimgözay pic.twitter.com/ECboSCb9QS — Rahşan Gülşan (@rahsangulsan) January 14, 2021

Ayşenil Şamlıoğlu:

"#SevimGözay ahhhhh....Çok üzgünüm,çok erken veda bu çookkk"





Barış Yarkadaş:

TV 8'in kuruluş sürecinde birlikte çalışma şansına sahip olduğum, çalışkanlığı ve yeteneğiyle tanıdığım #SevimGözay 'ı kaybetmişiz. Allah rahmet etsin... Sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

TV 8'in kuruluş sürecinde birlikte çalışma şansına sahip olduğum, çalışkanlığı ve yeteneğiyle tanıdığım #SevimGözay 'ı kaybetmişiz. Allah rahmet etsin... Sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/fizmtgVnEr — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 14, 2021















