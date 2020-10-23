Şevket Çoruh'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tepki

23 Ekim 2020 Cuma, 09:41

Baba Sahne'nin kurucusu, tiyatro sanatçısı Şevket Çoruh, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Devlet Tiyatrolarımızın sahnelerini, Kovid-19 salgını nedeniyle açılış yapamayan özel tiyatrolarımızın kullanımına sunuyoruz" açıklamasına Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Bakanlığın paylaşımında Baba Sahne'nin fotoğrafını kullanmasına dikkat çeken Çoruh, "Baba Sahnenin görselini kullanmanız gurur verici. Tiyatromuza Maliye Bakanlığından daha az ilgi gösterseniz bile" dedi.

Şevket Çoruh, sahne tahsisiyle ilgili ise şunları söyledi:

"(En çok seyirci sayısı Cünet Gökçer sahnesi 265 kişi Ankara ) Navlunu kurtarmaz domatesi Alanya çıkışı dereye dökeriz. Olsun yine de niyet önemli."

Baba Sahne nin görselini kullanmanız gurur verici. Tiyatromuza Maliye bakanlığından daha az ilgi gösterseniz bile. (En çok seyirci sayısı Cünet Gökçer sahnesi 265 kişi Ankara ) Navlunu kurtarmaz domatesi Alanya çıkışı dereye dökeriz.Olsun yine de niyet önemli. (Kalyon 9,5) :)) https://t.co/0AWKDD3nVd — Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) October 22, 2020

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatrolarının sahnelerini yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle açılış yapamayan özel tiyatroların kullanımına tahsis edeceğini açıkladı. Her ayın 20'sinde takip eden aylar için salon tahsis başvuru sonuçları açıklanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özel tiyatroları desteklemek üzere yapılacak tahsisler 1 Aralık 2020 ile 15 Haziran 2021 arasında gerçekleştirilecek.

Devlet Tiyatrolarının sahnelerini aralıkta kullanmak isteyen özel tiyatrolar başvurularını 10 Kasım'a kadar yapacak. Diğer aylar için müracaatlar ise 2 ay önceden "[email protected]" adresine iletilecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün e-posta adresine iletilecek başvurularda oyun metninin de gönderilmesi gerekiyor.