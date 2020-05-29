Şevket Çoruh'tan Sabah yazarına 'iban'lı yanıt

29 Mayıs 2020 Cuma, 14:11

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta perde kapatan tiyatroların emekçileri tarafından başlatılan 'Tiyatromuz Yaşasın' kampanyasına ilişkin yazdığı yazıda, "Salgından önce özel tiyatrolar altın çağını yaşıyordu, kenara hiç mi para koymadınız” ifadelerini kullandı.

Tezel'in bu ifadelerine oyuncu Şevket Çoruh tepki gösterdi. Hükümet tarafından başlatılan yardım kampanyasına göndermede bulunan Çoruh,

"Hiç mi kenara para koymadınız Ülke altın çağını yaşarken halka iban gönderiyorsunuz" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından, 2 bini aşkın tiyatrocu, bu ayın başında "Tiyatromuz Yaşasın" başlıklı bir kampanya başlattı. Kampanya pandemi sırasında zor dönemden geçen tiyatrocular için atılması gereken adımları da içeriyordu.