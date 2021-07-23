Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı.
Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu, iş adamı Şevket Sabancı (85), dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sabancı için Üsküdar’da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Şevket
Sabancı’nın ailesi ve yakınları ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sabancı
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, iş insanları Ömer Sabancı, Vuslat
Doğan Sabancı, Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören, Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkanı Ali Koç ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.
Törende Şevket Sabancı’nın eşi Hayırlı Zerrin Sabancı, kızı Emine Sabancı Kamışlı, oğlu Ali Sabancı ve torunları taziyeleri kabul etti. Şevket Sabancı’nın eşi Hayırlı Zerrin Sabancı, eşinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu.
AİLE KABRİSTANINA DERNEDİLDİ
İkindi
namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar
edildi. Ardından Şevket Sabancı’nın Kabe’den getirilen örtüyle örtülen naaşı
omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Sabancı, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki
aile kabristanına defnedildi.
ŞEVKET SABANCI KİMDİR?
1936 yılında Kayseri'de doğan Şevket Sabancı, yüksek tahsilini İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde tekstil mühendisi olarak tamamladı.
Sabancı Vakfı ve Sabancı Holding kurucu ortakları arasında yer alan Şevket Sabancı, uzun yıllar Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yaptı.
60 yıllık iş hayatının ilk 40 yılında Sabancı Holding'in başta tekstil ve otomotiv olmak üzere sanayinin tüm alanlarında büyümesine önderlik yaptı. 1980 yılından itibaren yurt dışına taşınarak Sabancı topluluğunun küreselleşmesinde lider rol oynadı.
2000 yılında Esas Holding’i kurdu. 2015 yılında Esas Holding'in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal'in kuruluşuna önderlik yaptı.
Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla oğlu Ali Sabancı'ya devretmişti.
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