Şevval Şahin'den Yiğit Marcus Aral açıklaması: Yapılan büyük bir psikolojik şiddet

26 Haziran 2021 Cumartesi, 11:53

Bir magazin figürü haline gelen Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in eski erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral, Şahin’in birlikte yemek yediği Kerem Kamışlı’yı denize atmış, olay sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Görüntüler sonrası Şevval Şahin'den ilk açıklama geldi. Instagram hesabından bir açıklama yayımlayan Şahin, "Marcus bana ve kararıma saygı göstermedi" dedi.

Şahin'in açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle yaşanan olayın şoku içerisindeyim. Bazı şeyleri netleştirmem gerekiyor. Marcus'la olan ilişkimi haftalar önce Miami'de bitirdim. Aslında bundan çok öncesine dayanan kalp kırıklıklarım da oldu. Ama insanın tabii ki de kopma süreci o kadar kolay olmayabiliyor."

'KARARIMA SAYGI GÖSTERMEDİ'

"Ayrılıktan sonra her şeyin sakin kalması, sorunsuz bir ayrılık olması umuduyla onu arkadaşım olarak görmeye devam ettim" diyen Şahin, "O zamandan beri her gün benimle olan ilişkisine devam etmek istedi. Bana ve kararıma saygı göstermedi. Tehditler de başlayınca onu engellemek zorunda kaldım. Özel hayatımı bu kadar anlatmak benim için gerçekten hiç kolay olmasa da olay maalesef buralara geldi" diye konuştu.

"Olaydan bir gün önce Marcus ile ilişkimizin bitmesinin daha sağlıklı bir karar olduğunu tekrar konuşmak için haftalar sonra ilk defa halka açık bir yerde buluştum" sözlerini dile getiren Şahin, "Bana göre bu ilişkimizin içinde olması gereken bir konuşmaydı bu kadar yaşanmışlıklar varken. Sonunda bana ve çevremdeki insanlara zarar verecek hiçbir şey yapmayacağına ve arkadaş kalacağımıza söz verdi. Hatta bu beni günler sonra rahatlattı. Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet" dedi.

Miss Turkey 2018 birincisi Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün yaşanan olay ise bardağı taşıran son damlaydı. Böyle bir saldırı kesinlikle uygun bir davranış değil. Bu sizce sağlıklı bir davranış biçimi mi? Bu yaşanan olayı basına veren de kendisi. İlişkimizin başta bitme sebeplerinden en büyüğü de maalesef bu tarz agresyon problemlerinin olması."

"Lütfen bu durumda fikir yürütürken bu ilişkinin birçok bilmediğiniz faktörleri olduğunu unutmayın. Bu olaydan sonra Bu olaydan sonra artık güvende hissetmediğim için yasal yollara da başvurdum. Gerekenler yapılıyor."