Seyfi Dursunoğlu'nun ailesinden vasiyet açıklaması

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:07

Yoğun bakımda tutulduğu hastanede 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladığı öğrenilmişti.

Sahnede canlandırdığı ‘Huysuz Virjin’ karakteriyle sevilen ve hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze törenine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel de katıldı.

"BİNLERCE ÇAĞDAŞ GENÇ YETİŞSİN DİYE MAL VARLIĞINI BİZE BAĞIŞLADI"



Yüksel, Dursunoğlu’nun derneğe bıraktığı mirastan dolayı onurlu, gururlu ve büyük bir sorumluluk duygusu içinde olduklarını söyledi. “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde binlerce çağdaş genç yetişsin diye mal varlığını bize bağışladı. Biz de hukuk süreci tamamlandıktan sonra onun isteği doğrultusunda, ailesinin desteği ile gereğini yapacağız” dedi.

Vasiyetin yazıldığı dönemde derneğin yönetim kurulu üyesi olan avukat Olcay Ekinci Yezdani, Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetinin yazılma sürecini basın mensupları ile paylaştı. Yezdani, Seyfi Dursunoğlu’nun temel hatları ile derneğe önemli bir miktarda miras bıraktığını söyledi.

"VASİYETE İTİRAZDA BULUNMAYACAĞIZ"

Dursunoğlu’nun avukat olan yeğeni Gizem Özköseoğlu ise, “Vasiyetinde ne var tam olarak bilmiyoruz, biz de ailesi olarak tüm dileklerini sonuna kadar yerine getireceğiz. Ben de bir avukatım ve biz de vasiyetine karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağız, sonuna kadar vasiyetinin arkasında ve destekçisi olacağız, bize her hangi bir şey bırakmaması bizi üzmedi, biz zaten bunların farkındaydık, derneğe bir vasiyet yazdığını biliyorduk, dayımız doğrusunu yaptı. Aile olarak onunla çok gururluyuz ve ona saygı duyuyoruz. Kendisi çok örnek alınması gereken bir insan” ifadesini kullandı.

İBB'DEN ANIT MEZAR

Özköseoğlu ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Dursunoğlu için Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bir anıt mezar taşı yaptıracağını öğrendiklerini söyledi.