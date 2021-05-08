Seyit Torun: Kendi bakanı Erdoğan'ı, Erdoğan kendi bakanını yalanlıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kanal İstanbul'un maliyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından farklı açıklanmasına dikkat çekti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kanal İstanbul maliyetini; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 75 milyar TL, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 15 milyar dolar yani 123 milyar TL olarak açıklaması hakkında “Kendi bakanı Erdoğan’ı, Erdoğan kendi bakanını yalanlıyor. Daha maliyet hesabını bile yapamayan iktidar, bu projenin zararlarına karşı İstanbul’u koruyamaz” dedi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kanal İstanbul maliyetine yönelik farklı açıklamalar yapılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Torun, şu değerlendirmeyi yaptı:
“İSTANBUL’A İHANET PROJESİ”
“Yönetilemeyen bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. Bir yandan salgın, bir yandan yoksullukla mücadele eden vatandaşın derdini unutan siyasi iktidar, İstanbul’un bağrına hançer gibi saplanacak Kanal İstanbul projesi için milletle inatlaşıyor. Ancak daha bu projenin maliyetini hesaplamaktan bile acizler. Kendi bakanı Erdoğan’ı, Erdoğan kendi bakanını yalanlıyor.
Sayın Bakan’ın ifade ettiği 15 milyar dolar, Erdoğan’ın maliyet açıkladığı dönemin döviz kuruna göre dahi 90 milyar TL civarında. Uzmanların hesaplarına göre ise maliyet bu rakamların kat be kat üzerinde. Daha maliyet hesabını bile yapamayan iktidar, bu projenin zararlarına karşı İstanbul’u koruyamaz. Kanal İstanbul Projesi, İstanbul’a ihanet ettiklerini açıkça itiraf edenlerin, geçmişten ders almadıklarının açık bir göstergesi ve İstanbul’a yeni bir ihanet projesidir.”
Video Haberler
- Semt pazarında sosyal mesafe unutuldu
- Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan yeni 'görevden alma' kararları
- Erdoğan'dan 'normalleşme' açıklaması
- Halk Ekmek büfesini yakan kişi tutuklandı
- Türkiye ‘kırmızı liste’ye alındı
- 'Apar topar erken seçim' açıklaması
- Tartışılan ilaç, koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak
- E-Devlet'te yeni dönem
- Bakan Dönmez'den atamalara ilişkin kaçamak yanıt
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı