Seyit Torun: Kendi bakanı Erdoğan'ı, Erdoğan kendi bakanını yalanlıyor

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:02

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kanal İstanbul maliyetini; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 75 milyar TL, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 15 milyar dolar yani 123 milyar TL olarak açıklaması hakkında “Kendi bakanı Erdoğan’ı, Erdoğan kendi bakanını yalanlıyor. Daha maliyet hesabını bile yapamayan iktidar, bu projenin zararlarına karşı İstanbul’u koruyamaz” dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kanal İstanbul maliyetine yönelik farklı açıklamalar yapılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Torun, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İSTANBUL’A İHANET PROJESİ”

“Yönetilemeyen bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. Bir yandan salgın, bir yandan yoksullukla mücadele eden vatandaşın derdini unutan siyasi iktidar, İstanbul’un bağrına hançer gibi saplanacak Kanal İstanbul projesi için milletle inatlaşıyor. Ancak daha bu projenin maliyetini hesaplamaktan bile acizler. Kendi bakanı Erdoğan’ı, Erdoğan kendi bakanını yalanlıyor.

Sayın Bakan’ın ifade ettiği 15 milyar dolar, Erdoğan’ın maliyet açıkladığı dönemin döviz kuruna göre dahi 90 milyar TL civarında. Uzmanların hesaplarına göre ise maliyet bu rakamların kat be kat üzerinde. Daha maliyet hesabını bile yapamayan iktidar, bu projenin zararlarına karşı İstanbul’u koruyamaz. Kanal İstanbul Projesi, İstanbul’a ihanet ettiklerini açıkça itiraf edenlerin, geçmişten ders almadıklarının açık bir göstergesi ve İstanbul’a yeni bir ihanet projesidir.”