‘Seymenlerin evini geri verin’

15 Eylül 2020 Salı, 13:05

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, eskiden Ankara Kulübü’ne bağlı Hisarönü’ndeki Ankara Evi’ne ziyarette bulunduğunu duyurdu. “Ankara Kulübü’müzün Ankara Evi maalesef Hisar Kasrı denilen yere dönüştürülmüş” diyen Özaslan, “Yıllarca gitmekten imtina ettiğim, gitmeye direndiğim, nice anılarımızın saklı olduğu bu özel mekan onlarca ağaç kesilerek bir ticarethaneye, Kalemizin, Ankaramızın dokusuyla tezat oluşturan bir ucubeye dönüştürülmüş” ifadelerini kullandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın’ın Ankara Evi’ni Ankara Kulübüne verdiğini anımsatan Özaslan “‘Ankara Kulübümüz Ankaralıların sivil temsilcisidir ve Atatürk’ün emanetidir’ diyerek belediyeye ait bu mekanı Ankara Kulübümüze tahsis etmişti. Nitekim Ankara Kulübü bu mekanı yıllarca bir kültür mekanı olarak yaşattı” dedi.





'ANKARA KULÜBÜNE VERİLMELİ'





Gökçek’in başkanlığından sonra durumun değiştiğini söyleyen Özaslan, şunları kaydetti:

“Melih Gökçek başkan olduktan sonra gözünü buraya dikmişti. Yıllarca süren, yılgınlık veren, belediyenin imkanlarını sonsuz kullanarak haksız hukuksuz mahkeme süreçlerinden sonra bugünün rakamlarıyla bizleri altından kalkmamızın mümkün olmadığı yüzlerce milyar liralık borca mahkum ederek, hacizlerle, yedieminlerle adeta Derneğimizin ölüm fermanını imzalayarak sonuçta tahliye etmeyi başardı. Ankara Kulübünden alındıktan sonra ticari bölümlere yer açmak için bu güzide mekânın 70-80 yaşlarındaki onlarca ağacı da kesilerek muhtemelen kendi meşreplerine uygun bir yandaşa veya vakfa verilmiş. Ama bilinmelidir ki Ankara Evinin Ankara Kulübü, Seymenler ve Ankaralılar için önemi büyüktür. Adaletten haktan hukuktan bahsediyorsak ve yeni dönemde bazı haksızlıkların giderilip hak sahiplerine itibar ve hakları teslim edilmesi gerekiyorsa işte tam bu noktada o hakkın Ankara Kulübüne teslim edilmesi gerekir. Bu yönde bir girişimin sembolik anlamı azımsanamayacak ve ihmal edilemeyecek kadar büyüktür. Her şekilde o hak eninde sonunda teslim edilecektir...”