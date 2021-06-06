Sezgin İnceel'in yeni şarkısı 'Kaldırım' yayımlandı: "Kendini arama yolculuğu"

06 Haziran 2021 Pazar, 14:32

Sezgin İnceel'in yeni teklisi 'Kaldırım' yayımlandı. Üç versiyonu bulunan şarkı, her düzenlemede başka mekanda geçen bir keşfi anlatıyor.

İnceel, yeni şarkısıyla ilgili "Kaldırım, bir kendini arama yolculuğu. Sıkışıp kalmış hayatların içinde bir nefes alma arayışı" açıklamasını yapıyor.

Şarkının klibinde yer alan performans sanatçısı Selen Lun ise aynı zamanda klibin prodüktörlüğünü üstleniyor.