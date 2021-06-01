'SADECE PAZAR GÜNLERİ KAPALI OLACAĞIZ'
PTT Kule A.Ş Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, kule hakkında açıklamalarda bulundu. Kulenin hafta içi ziyaretçilerine açık olacağını belirten Söğüt, 'Kulemiz pandemi koşulları nedeniyle hafta içi sabah 10, akşam 21 arasında hizmet verecek. Sadece pazar günleri kapalı olacağız. Onun dışındaki bütün günlerde burada misafirlerimizi ağırlıyor olacağız. Kulemiz zemin altında 4 olmak üzere toplamda 49 kattan oluşmakta. Yapısal yüksekliği zemin üzerinde 369 metre, deniz seviyesinden ise 587 yüksekliktedir. Kulemiz ayrıca 20 dönümlük bir peyzaj ve alanlarıyla da aynı zamanda tam bir botanik bahçesidir. Kulemiz sadece seyir terasları ve restoran katlarıyla değil aslında etkinlikleriyle de İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri haline gelecektir" diye konuştu.
'TAM GİRİŞ 60, İNDİRİMLİ GİRİŞ 30 TL'
Kuleye ulaşım hakkında da açıklamalarda bulunan PTT Kule A.Ş Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, "Vatandaşlarımız için giriş ücretimiz indirimli bilet ve tam bilet olacak şekilde iki tip bir ücretlendirmemiz var. Tam ücretimiz 60 TL, indirimli ücretimiz ise 30 TL olarak sunulmaktadır. Kulemize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız toplu taşıma imkanlarını kullanabilirler. Metrolardan ve değişik güzergahlardan vatandaşlarımızı buraya taşımakla alakalı iki güzergah oluşturduk. Güzergahımızdan bir tanesi Çamlıca Camii'den başlayan güzergahla kulemize ulaşabiliyor. İkincisi ise Altunizade ve Acıbadem metrodan da vatandaşlarımızı kulemize taşıyor olacağız" ifadelerini kullandı.
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