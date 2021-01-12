Sezgin Tanrıkulu'dan Kobani iddianamesine tepki: "Hukuki olmayan belge"
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ederek, Demirtaş hakkında hazırlanan Kobani iddianamesiyle ilgili “Hukuki olmayan belge” dedi.
Tanrıkulu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Demirtaş’ın hukukçu dostu olduğunu belirten Tanrıkulu, şunları söyledi:
“Siyasetçi kimliğimden daha öte kendisi ile uzun yıllara dayanan dostluğum ve meslektaşım olması hesabıyla ayni zamanda buradayım. Kendisi ile yılbaşından sonra yeni yılda ilk defa görüşüyorum. Uzun zamandır izin alamamıştım ve bugün kendisi ile görüştüm ve simdi de sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle herkese sevgi ve saygılarını iletti ve yeni yılda herkese sağlık, mutluluk, dayanışma ve cesaret dileklerini iletti. Her zaman olduğu gibi de cesaretle ve umutla mücadele edeceğini ve dayanışma içinde olacağını, herkese bu duygularla selamlarını iletti.”
‘DEMİRTAŞ TARAFSIZ YARGI OLMADIĞININ FARKINDA’
“Türkiye'deki yargının durumunu ben de biliyorum kendisi de biliyor. Kendisi aynı zamanda Ankara Hukuk Fakültesi mezunu, çok iyi bir hukukçu. Turkiye'de bu ortamda bir yargı düzeninin olmadığının, tarafsız ve bağımsız bir yargı düzeninin olmadığının çok farkında ve o farkındalıkla kendisi ile ilgili kamu gücünü kullanmaya yetkili olan siyasetçilerin hangi sözleri söylediğini ve bunları yargı üzerinde nasıl etki yaptığını çok iyi biliyor geçmişte de biliyordu. Bugün de biliyor söylenen sözlerden. Ayni zamanda yargının yakın zamanda verdiği kararlar, hazırlanan iddianamenin de çok farkında.”
‘HUKUKİ BELGE OLMAYAN KOBANİ İDDİANEMESİ’
“Önümüzde süreç var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesinin gerçekten sadece Türkiye ile ve Selahattin Demirtaş ile ilgili değil, Avrupa'daki kamu düzeni ile ilgili olarak, insan hakları düzeni ile ilgili olarak vermiş olduğu çok önemli bir karar var. O karara karşı siyaset kurumunun ve yargının gösterdiği direnç var, o direnç üzerine hazırlanan bir hukuki belge olmayan Kobani iddianamesi var. Tümünü içerde birlikte sohbet ettik, değerlendirdik bunlarla ilgili olarak düşüncelerini avukatları vasıtasıyla açıklayacak zaten. Ben buradan Edirne'den kendisinin dostluk mesajını, sağlık mesajını ve dayanışma ve cesaret mesajını bir kez daha iletiyorum. Hepinize Edirne'den selam ve sevgiler.”
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