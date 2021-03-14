Sezonun ilk kruvaziyeri Bodrum'a demirledi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sezonun ilk kruvaziyeri "Viking Sea", Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.
İtalya'nın Trieste Limanı'nda uzun süredir demirde beklediği belirtilen 227 metrelik gemi, mürettebat değişikliği ve erzak alımı için akşam saatlerinde limana ulaştı.
Salgın nedeniyle seferlerine ara verdiği öğrenilen gemi, yeniden operasyona hazırlanmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 120 kişilik yabancı mürettebatını Bodrum Cruise Port'tan aldı.
Otobüslerle gelen mürettebatın, sosyal mesafeye uyumlu şekilde ateş ölçümleri yapıldı. Önlemler çerçevesinde bagajları dezenfekte edilen görevliler terminal binasına alındı.
Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede sezonun ilk gemisini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Kovid-19'dan en çok kruvaziyer sektörünün zarar gördüğünü belirten Hızlan, "İki yıldır çok kontrollü ve limitli seferler yapılıyor. Türkiye'ye de hiç gemi gelmedi. Bu yılın ilk gemisi 'Viking Sea' oldu. Gemi, personel değişimi için geldi. Türkiye'yi giriş serbestisi olduğu için seçtiler." diye konuştu.
Hızlan, Bodrum'a bu yıl 30 gemi seferi beklediklerini, bu gemilerle ilgili şu ana kadar herhangi bir iptal durumu olmadığını aktardı.
Geminin Bodrum'daki acentesi Merhaba Gemicilik şirketinin yönetim kurulu başkanı Süleyman Uysal da sezonun ilk gemisini ilçeye getirmeyi başardıklarını, bunun önemli bir gelişme olduğunu anlattı.
Uysal, aynı zamanda Kovid-19 testinin de yapılabildiği gemiyi, en yakın sürede yolcusuyla ilçede yeniden ağırlamayı umut ettiklerini dile getirdi.
2016 yılında inşa edilen ve 930 yolcu kapasitesine sahip olduğu belirtilen geminin, gerekli işlemlerinin ardından Limasol Limanı'na hareket edeceği bildirildi.
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