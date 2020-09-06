Sezonun ilk kupası Anadolu Efes'in

06 Eylül 2020 Pazar, 22:17

Antalya’nın en önemli basketbol organizasyonu Gloria Cup’ın ilk ayağı tamamlandı. Turnuva neticesinde Anadolu Efes 3 maç sonucunda namağlup şampiyonluğunu ilan ederken, Galatasaray Doğa Sigorta 2. Bahçeşehir Koleji 3.oldu. Ukrayna temsilcisi Dnipro maç kazanamadan turnuvayı tamamladı. Turnuvanın ikinci etabı Salı günü başlayacak. Bahçeşehir Koleji ve Dnipro turnuvanın 2.etabında yer almazken, Fenerbahçe Beko, Tofaş, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka ve Kızılyıldız turnuvanın ikinci etabına dahil olacak.



Gloria Sports Arena CEO’su Elif Özdemir, turnuvanın ilk bölümünün sağlık önlemleri ve organizasyon kapsamında liglere örnek olacak şekilde tamamlandığını açıkladı. Her maç sonrasında salon boşaltıldı ve salon baştan aşağı dezenfekte edildi. Sporcular ve koçlar haricinde yayın ekipleri dahil maske takma zorunluluğu turnuvanın başından sonuna kadar eksiksiz kontrol edildi. Ayrıca PCR testi yaptırmayan kimse turnuvaya alınmadı.



GALATASARAY - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ



Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Bahçeşehir Koleji'ni 91-82 mağlup eden sarı kırmızılılar, bu skorla turnuvada ikinciliğe ulaştı. Sakatlığı devam eden Göksenin Köksal ve Alex Hamilton maçta forma giymedi. Göksenin Köksal en az 10 gün boyunca tedavi görecek ve turnuvanın kalan sürecinde forma giyemeyecek.





Bahçeşehir Koleji: Jones 6, Ali Yüceoral, İsmet Akpınar 19, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel 1, Green 14, Mükremin Deniz Kılıçlı 10, Burak Can Yıldızlı 2, Thomas Akyazılı 1, Owens 9, James 10, Erkan Yılmaz 10.



Galatasaray Doğa Sigorta: Hamilton , Alperen Baytok, Hunter 17, Macon 21, Barış Ermiş 11, Yiğit Arslan 3, Eray Aydoğan 3, Motum 15, Berke Atar 8,

Ayberk Olmaz 6, Enes Alaybeyoğlu, Saadettin Donat 7.



ANADOLU EFES - DNİPRO



Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Ukrayna ekibi Dnipro’yu 99-61‘lik skorla farklı mağlup ederek Gloria Cup’ın ilk etabını şampiyon tamamladı. Mavi beyazlılarda James Anderson 11, Erten Gazi ise 10 sayılık katkılarıyla takıma galibiyeti getirirken, Dnipro cephesinde Jared Terrell 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Stanislav Tymofeienko’un 12 sayılık performansı galibiyete yetmedi.



Turnuvanın en değerli oyuncusu Tıbor Pleiss oldu.