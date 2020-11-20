SGK, İzmir Tabip Odası'nın 'Covid-19'un meslek hastalığı sayılması' önerisini reddetti

20 Kasım 2020 Cuma, 13:19

İzmir Tabip Odası Sosyal Güvenlik Kurumu'na meslektaşlarının koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine Covid-19 meslek hastalığı sayılsın önerisinde bulunmuştu. Tabip Odası, "Ölümün meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi ve yakınlarına ölüm geliri bağlanması" önerisinin reddedildiğini duyurdu.

İzmir Tabip Odası, internet sitesinden SGK'nın bir doktorun Covid-19'dan ölmesini meslek hastalığı saymadığına ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada SGK'dan ölümün meslek hastalığı sayılması ve yakınlarına da ölüm geliri bağlanmasını istendiği ancak SGK'nın "Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar Listesinde Covid-19 hastalığının olmadığı, bu nedenle hekimin ölümünün meslek hastalığı kabul edilmediği" yanıtı verildiği bildirildi.