SGK, İzmir Tabip Odası'nın 'Covid-19'un meslek hastalığı sayılması' önerisini reddetti
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir Tabip Odası'nın 'Covid-19 meslek hastalığı sayılsın' önerisini reddetti.
İzmir Tabip Odası Sosyal Güvenlik Kurumu'na meslektaşlarının koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine Covid-19 meslek hastalığı sayılsın önerisinde bulunmuştu. Tabip Odası, "Ölümün meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi ve yakınlarına ölüm geliri bağlanması" önerisinin reddedildiğini duyurdu.
İzmir Tabip Odası, internet sitesinden SGK'nın bir doktorun Covid-19'dan ölmesini meslek hastalığı saymadığına ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada SGK'dan ölümün meslek hastalığı sayılması ve yakınlarına da ölüm geliri bağlanmasını istendiği ancak SGK'nın "Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar Listesinde Covid-19 hastalığının olmadığı, bu nedenle hekimin ölümünün meslek hastalığı kabul edilmediği" yanıtı verildiği bildirildi.
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