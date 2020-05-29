SGK, Saray genelgesini umursamadı
SGK’de bazı il müdürlükleri Cumhurbaşkanlığı genelgesine karşın hamile, engelli, kronik hastalığı bulunan, 60 yaş üzerinde olan personeli de göreve çağırdı.
Bu müdürlüklerden biri olan Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü gerekçe olarak da dönüşümlü çalışma programı kapsamında yeterli personelin gelmediğini savundu.
Müdürlük işe gelmeyenlerin tespit edileceğini ve haklarında idari işlem uygulanacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ise esnek çalışmayı sonlandırdı. Müdürlükte Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında idari izinli olanlar istisna tutuldu.
‘KABUL EDİLEMEZ’
Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Kayseri’nin yanı sıra SGK’ye bağlı başka il müdürlüklerinin de benzer uygulamalar yaptığına dair duyumlar aldıklarını belirterek “Yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararı olmadan göreve çağrılamazlar.
Bu kabul edilemez. Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün yaptığı gibi dezavantajlı grupları hariç tutarak esnek çalışmayı kaldırabilir” dedi.
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