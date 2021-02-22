SGK sata sata bitiremedi

22 Şubat 2021 Pazartesi, 08:49

2021 yılında 82 milyar TL’lik açık vermesi öngörülen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), değerli taşınmazlarını satışa çıkardı. Daha önce 14 farklı kentte bulunan toplam 36 taşınmazı için satış ilanı açan idare, şimdi de Tokat’taki 79 taşınmazını satış listesine koydu.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, satışa çıkarılan 79 taşınmazın büro ve dükkanlardan oluştuğu belirtildi. Açık artırma usulü ile satılacak taşınmazların satış ihalelerinin 1-5 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi. CHP Milletvekili Murat Bakan, SGK’nin taşınmazlarını satışa çıkarmasına ilişkin BirGün’den Mustafa Bildircin'e değerlendirmelerde bulundu.

KURUM ELİNDE NE VARSA SATTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Müdürlüğü yaptığı dönem için müfettiş ordusu görevlendirildiğini, 10 yılın didik didik incelendiğini anımsatan Bakan, “En ufak bir şey bulamadılar, bulamazlar. Anca çıkıp kükremeyi bilirler” dedi. SGK’nin mali durumunun kötü olduğunu, Tokat’tan İzmir’e, Urfa’dan Samsun’a kadar eline ne kadar taşınmaz varsa sattığını ancak zararı kapatamadığını ifade eden Bakan, “Kurumun içinde bulunduğu durumu gizlemek isteseler de hakikat ortada. Partimizi ve genel başkanımızı sürekli birtakım, ‘Başarısızlıkla’ itham etseler de kendilerine bir başarı hikâyesi yazmaya çalışsalar da 20 yıllık AKP iktidarı her şeyiyle bir hezimet” dedi.

KASAYI BOŞALTTILAR

AKP iktidarının ülkeyi, “Ranta ve talana dayalı politikalarla” yönettiğini vurgulayan Bakan, şunları söyledi:

“Üretimi bitirdiler. Özelleştirmeler, yap-işlet-devret modeli, Varlık Fonu gibi adımlarla bir yandan Cumhuriyet’in tüm kazanımlarını ve mirasını kaybetmemize neden oldular, diğer yandan hukuk tanımazlık ve hesap vermezlik ile ülke ekonomisini kara bir deliğe dönüştürdüler. Ülkenin kasasını boşalttılar. Bir yandan memleketin tüm mirasını ve varlığını peşkeş çektiler, yetmedi diğer yandan vatandaştan alıp, malum beş şirkete verdiler.”

GÜNÜ KURTARMA SİYASETİ

Bakan, devlet yönetiminin şirket yönetimine çevrildiğinin altını çizerek, “Ne devlet bilinci var ne sosyal devlet anlayışı… Yollar, köprüler yaptık demekle devlet yönetmiş olmuyorsunuz. Hedef 2023, hedef 2071 diyorlar ama siyasetleri de icraatları da sadece o günü kurtarmaya, o günün siyasetinde üste çıkmaya dayalı” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Açım, eve ekmek götüremiyorum” diyenlerin sözlerini, “Abartılı” bulduğuna dikkat çeken Bakan, “Çünkü kendi dünyasında her şey çok yolunda, o kadar yolunda ki vatandaş yaşam mücadelesi verirken kendi gündemi Ay’a çıkmak” diye konuştu.