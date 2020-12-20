SGK yazısı kafaları karıştırdı

20 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin yapılacak işlemlere dair yol haritasını belirledi.

SGK, sürecin hızlanması için Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi. SGK’nin yazısı kamuoyunda, sağlık çalışanları için “meslek hastalığı” genelgesi olarak yorumlandı.

Yazının, hastalık nedeniyle mağduriyet yaşayan çalışanların evraklarının SGK’ye gönderilmesi prosedürünü anlatan bir yönlendirme yazısından ibaret olduğunu savunan Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Covid-19 hastalığı ivedilikle meslek hastalığı olarak tanımlansın” çağrısı yaptı. Dr. Kılıç ve Demir, “Bir hastalığın meslek hastalığı olup olmadığı, çalışanın meslek hastalığı veya vazife malullüğü hükümlerinden faydalanıp faydalanamayacağı konusunda kararı verme yetkisi SGK’ye aittir. Dolayısıyla bakanlığın bu yazısı ile sağlık çalışanlarının meslek hastalığı/vazife malullüğü hükümlerinden doğrudan yararlanacaklarını söylemek doğru değildir” dedi.