Shaquille O'Neal, NBA yıldızı LeBron James'i eleştirdi
NBA tarihinde iz bırakan eski basketbolcu Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James'in maç takvimiyle alakalı eleştirilerine tepki gösterdi.
NBA tarihinin efsanelerinden Shaquille O'Neal, ligdeki oyuncuların bu sezonki takvimin sıkışıklığına dair eleştirileri sonucu çıkan tartışmalara dahil oldu.
Marca'nın haberine göre 49 yaşındaki eski basketbolcu, Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James'in oyuncuların yeteri kadar dinlenemediği ve takvimin çok yoğun olduğuna dair eleştirilerine şu ifadelerle tepki gösterdi:
"40 milyon kişinin işten çıkarıldığı ve benim yıllık 200 milyon dolar aldığım bir dünyada yaşıyorsak, benim şikayet ettiğimi göremezsiniz. Arka arkaya üç gece bile maç oynardım. Kimsenin söylediklerini eleştirmiyorum ama şahsen bundan şikayet etmem.
Sokaktaki insanlar canları çıkana kadar çalışıyor, bizim yapmamız gereken ise iki saat antrenman yapmak, iki saatlik bir maça çıkmak ve çok para kazanmak. Benim düşünce tarzım daha farklı."
Basketbolu 2011 yılında bırakan O'Neal, dört kez NBA şampiyonluğu yaşamıştı.
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