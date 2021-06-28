NBA'de Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks karşısında öne geçti
NBA'de Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisinde Atlanta Hawks karşısında 2-1 öne geçti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks'ı 113-102 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisinde 2-1 öne geçti. NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Bucks, konferans final serisi üçüncü maçında State Farm Arena'da Hawks'a konuk oldu.
Bucks'ta Khris Middleton 38 sayı, 11 ribaunt, Giannis Antetokounmpo da 33 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Bobby Portis 15, Brook Lopez 10 sayı üretirken, Jrue Holiday 12 asistle maçı tamamladı. Ev sahibi ekipte ise Trae Young'ın 35 sayı, 4 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Danilo Gallinari 18, John Collins 13 sayılık katkı sağladı.
NBA play-off'ları, yarın TSİ 04.00'te Phoenix Suns ile Los Angeles Clippers arasındaki Batı Konferansı final serisi beşinci maçıyla devam edecek.
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