SHGM açıkladı: Fransa'dan Türkiye kararı

18 Haziran 2021 Cuma, 17:47

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartının kaldırıldığını açıkladı.

SHGM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Genel Müdürlükçe hazırlanan "ülkelere giriş tablosu"nun bugün itibarıyla güncellendiği belirtildi. Duyuruda, "Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'den gelenler için karantina şartı kaldırılırken, Fransa'ya girişten önceki 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testinin ya da son 24 saat içinde alınmış negatif Covid-19 antijen testinin uçağa binmeden ibraz edilmesi gerekecek.

Fransa, Türkiye'yi Covid-19 salgınında seyahat kısıtlaması getirilen "kırmızı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.