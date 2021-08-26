'Siber dolandırıcılık' operasyonu: Onlarca gözaltı
Kurdukları internet sitesi üzerinden izinsiz borsa işlemi, döviz, dijital para alım-satımı yaptıkları tespit edilerek İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheli adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kurdukları internet sitesi üzerinden izinsiz borsa işlemi, döviz, dijital para alım-satımı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul’da 21 ve Gaziantep’te bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Mobil jammerlerin de kullanıldığı operasyon sonucu, 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.
50 BİN TL KEFALET
Savcılıkta ifadesi alınan 20 şüpheli, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, 5 şüphelinin ayrı ayrı 50 bin TL kefalet ve yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bırakılmasına karar verdi.
Diğer 15 şüpheli de yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakolda imza atma şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- AKP'li belediye, Atatürk'ün resmini ters astı!