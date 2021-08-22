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Kurulan 27 uygulama noktası ve 90 umuma açık yer ile sokaklarda denetim yapıldı. Kontrol noktalarında, şüpheli görülen kişiler, araçlar ile umuma açık alkollü ve alkolsüz mekanlarda gerçekleştirilen kontrollerde, 7 bin 205 kişinin genel bilgi taraması GBT) sorgulandı.

