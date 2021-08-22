<p>Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kaçakçılık, organize suçlar, terörle mücadele, asayiş, özel harekat, çevik kuvvetten oluşan bin polisin görev aldığı il genelinde, ‘Kentte huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.&nbsp;<br></p>
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kaçakçılık, organize suçlar, terörle mücadele, asayiş, özel harekat, çevik kuvvetten oluşan bin polisin görev aldığı il genelinde, ‘Kentte huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. 

<p>Kurulan 27 uygulama noktası ve 90 umuma açık yer ile sokaklarda denetim yapıldı. Kontrol noktalarında, şüpheli görülen kişiler, araçlar ile umuma açık alkollü ve alkolsüz mekanlarda gerçekleştirilen kontrollerde, 7 bin 205 kişinin genel bilgi taraması GBT) sorgulandı.&nbsp;<br></p>
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Kurulan 27 uygulama noktası ve 90 umuma açık yer ile sokaklarda denetim yapıldı. Kontrol noktalarında, şüpheli görülen kişiler, araçlar ile umuma açık alkollü ve alkolsüz mekanlarda gerçekleştirilen kontrollerde, 7 bin 205 kişinin genel bilgi taraması GBT) sorgulandı. 

<p>Mekanlarda ve araçlarda yapılan denetimlerde, 9 ruhsatsız tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi. Ayrıca, uygulamada çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.<br></p>
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Mekanlarda ve araçlarda yapılan denetimlerde, 9 ruhsatsız tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi. Ayrıca, uygulamada çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.

<p>Trafik ekipleri tarafından 1519 araç kontrol edildi, kurallara aykırı olarak seyahat eden 4 araç trafikten men edildi.&nbsp;<br></p>
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Trafik ekipleri tarafından 1519 araç kontrol edildi, kurallara aykırı olarak seyahat eden 4 araç trafikten men edildi. 

<p>Kurallara uymadığı tespit edilen 36 işletmeye de tutanak tutuldu.<br></p>
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Kurallara uymadığı tespit edilen 36 işletmeye de tutanak tutuldu.

<p>Polis uygulama esnasında koronavirüslü hasta ile temaslı nedeniyle karantına bulunması gereken Harun Y. de yakalandı. Harun Y.'ye salgın tedbirlerini ihlal etmek kapsamında cezai işlem uygulandı.&nbsp;<br></p>
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Polis uygulama esnasında koronavirüslü hasta ile temaslı nedeniyle karantına bulunması gereken Harun Y. de yakalandı. Harun Y.'ye salgın tedbirlerini ihlal etmek kapsamında cezai işlem uygulandı. 

<p>Polisin dikkati sayesinde yakalanan Harun Y. ise "Ben karantinamın bittiğini zannediyordum. Bilmiyordum. Bilseydim çıkarmıydım dışarı” dedi.<br></p>
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Polisin dikkati sayesinde yakalanan Harun Y. ise "Ben karantinamın bittiğini zannediyordum. Bilmiyordum. Bilseydim çıkarmıydım dışarı” dedi.

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